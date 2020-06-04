РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В Московском областном медицинском колледже №2, филиал которого расположен в Люберцах, 5 июня состоится день открытых дверей для абитуриентов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В эту пятницу, 5 июня, в Московском областном медицинском колледже №2 состоится день открытых дверей. Видеоконференция на платформе Zoom начнется в 15:00. Филиал колледжа расположен в нескольких подмосковных муниципалитетах, том числе в Люберцах», - говорится в сообщении.

Во время дистанционной встречи с членами приемной комиссии абитуриенты узнают актуальную информацию об организации приема онлайн, перечне документов для поступления, контрольных цифрах приема в филиалы, проходных баллах.

Ссылка на видеоконференцию будет размещена 5 июня на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».

Кроме того, вопросы о поступлении в учебное заведение можно задать по телефону: +7(991)300-79-96 или отправить на почту: priem@momk2.ru.