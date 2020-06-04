РИАМО - 4 июн. В Москве восстановили движение после дорожно-транспортного происшествия на 77-километре МКАД в районе пересечения с северо-восточной хордой, сообщает ЦОДД в Twitter-аккаунте.

«Проезжая часть освобождена. Движение - по всем полосам», — отмечается в материале.

Две левые полосы были перекрыты, движение было затруднено. На месте случившегося работали оперативные службы города.