РИАМО - 4 июн. В Москве восстановили движение после дорожно-транспортного происшествия на 77-километре МКАД в районе пересечения с северо-восточной хордой, сообщает ЦОДД в Twitter-аккаунте.
«Проезжая часть освобождена. Движение - по всем полосам», — отмечается в материале.
Две левые полосы были перекрыты, движение было затруднено. На месте случившегося работали оперативные службы города.
✅Проезжая часть освобождена. Движение - по всем полосам. https://t.co/JVcvVGTQMn— ЦОДД (@gucodd) June 4, 2020
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