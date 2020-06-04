РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 июн. На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» 5, 19 и 26 июня проведут профилактические мероприятия «Технический контроль» по проверке соблюдения ПДД водителями пассажирского транспорта, сообщается на сайте администрации Мытищ.

«Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что это необходимо в целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок», - говорится в сообщении.

Проведение подобных профилактических рейдов важно в целях пресечения нарушений требований правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта, выявления граждан, находящихся в розыске, а также контроля и надзора за соблюдением нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которые устанавливают требования к техническому состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.