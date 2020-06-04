РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Жителей подмосковных Люберец приглашают поучаствовать с 7 июня в онлайн-соревнованиях по общей физической подготовке, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«МУ «Дирекция спортивных сооружений» городского округа Люберцы приглашает жителей на открытые онлайн-соревнования по ОФП, которые пройдут с 7 по 18 июня. Принять участие могут все желающие в соответствии с группами, основанными на ступенях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»: мальчики 11-12 лет, юноши 13-15 лет, юноши 16-17 лет, мужчины 18-29, девочки 11-12 лет, девушки 13-15 лет, девушки 16-17 лет, женщины 18-29 лет», - говорится в сообщении.

Участники будут выполнять следующие упражнения: отжимания, поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, приседания. Видеозаписи выполненных упражнений нужно присылать на почту: sorevnovaniaonlain@yandex.ru.

Результаты онлайн-соревнований определяются в каждой возрастной группе. Все участники получают онлайн-сертификаты об участии. Победителей в каждой возрастной группе наградят онлайн-дипломами. После окончания карантинных мер их наградят в торжественной обстановке кубками.

С положением онлайн-соревнований можно ознакомиться по ссылке.