Когда и как можно оставить ребенка одного дома: техника безопасности

С какого возраста ребенка можно оставлять одного
Психологи не могут назвать точный возраст, с которого дети становятся самостоятельными, – все индивидуально. В любом случае они советуют родителям не оставлять школьников на все лето без дела.
«Во время каникул будут работать онлайн-лагеря при школах и учреждениях дополнительного образования. Там ребята смогут принимать участие в различных мастер-классах и увлекательных квестах, заниматься робототехникой и экспериментировать», – пояснили педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра Оксана Голерова и Евгения Васильева.
По мнению наших экспертов, к 14 годам дети накапливают достаточно опыта и могут оставаться одни дома. Единственное, психологи рекомендуют рассказать малышам о том, что чрезвычайные ситуации могут произойти в любой момент, и дать им четкие инструкции, что делать в том или ином случае.
Как подготовить ребенка к вынужденной самостоятельности
Формировать навыки, которые помогут ребенку стать самостоятельным, психологи рекомендуют заранее. Для этого нужно давать малышу больше свободы выбора и обращаться к нему за помощью. Например, начинаю с 5 – 6 лет ребенку необходимо предоставить возможность самому выбирать одежду, убирать разбросанные игрушки, находить в холодильнике йогурт или наливать себе молоко, помогать накрывать на стол, например, нарезать хлеб. Учеников младших классов важно научить пользоваться электроприборами: по мнению педагогов-психологов, умение самостоятельно вскипятить чайник или запустить программу на микроволновке, может стать первым шагом к реальной самостоятельности.
Таким образом, к 12 – 13 годам у ребенка должен сформироваться достаточный жизненный опыт, чтобы адекватно действовать в необычных ситуациях и отвечать за свои поступки. Психологи советуют обсуждать с ребенком случаи, которые могут привести к непредвиденным обстоятельствам.
Что делать, если ребенок боится оставаться дома один
По мнению психологов, страх – это нормальная защитная реакция ребенка на новые условия. Чтобы его минимизировать, следует придерживаться следующих правил:
1. Начните с малого: сначала оставляйте ребенка одного ненадолго, например, пока ходите в магазин, затем постепенно увеличивайте время самостоятельного пребывания дома.
2. Дайте ребенку максимум информации. Расскажите, куда вы идете и зачем, когда вернетесь. Отвечайте на все вопросы, которые возникают у ребенка.
3. Спланируйте самостоятельное времяпрепровождение ребенка. Если малыш будет знать, чем можно заняться, он будет чувствовать себя спокойнее.
4. Разработайте инструкцию на случай, если что-то пойдет не так. В экстренной ситуации ребенок не запаникует, а сможет воспользоваться конкретными советами.
5. Настройте себя и ребенка на позитив.
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Что делать, если в дверь звонят
Совместно с экспертом поискового отряда «Лиза Алерт» Юлией Свириденковой мы подготовили список правил, которых должны придерживаться дети, которые остались одни дома, и их родители.
1. Дайте ребенку мобильный телефон. Если что-то случится, малыш сможет позвонить родителям и сообщить о происшествии.
2. Сделайте карточку с номерами телефонов родителей, ближайших родственников и экстренных служб. Прикрепите ее на холодильник, чтобы в случае необходимости ребенку не пришлось ее искать. Второй экземпляр положите малышу в куртку или сумку. Так он сможет с кем-то связаться, если что-то произойдет на улице.
3. Ребенок должен запомнить следующее правило: дверь никому не открывать. Исключение – экстренные случаи вроде пожара. Объясните малышу, что, если кто-то позвонит в звонок или постучится, он должен спросить кто это: нередко грабители таким образом проверяют квартиры, которые собираются взломать, – и сообщить об этом родителям, позвонив по телефону.
4. Придумайте пароль, который будете использовать, когда возвращаетесь домой. Это нужно, чтобы ребенок был уверен, что пришел кто-то из членов семьи. Если нужно, чтобы малыш открыл дверь незнакомому человеку, например, сантехнику или электрику, можно сообщить пароль соседке. Когда рабочий придет, она выйдет и скажет заветные слова. Так ребенок поймет, что все в порядке. После этого пароль следует поменять.
Техника безопасности на прогулке
Определите территорию, где ребенок может гулять самостоятельно. Он должен хорошо знать эту местность. В идеале она должна находится недалеко от дома. Хорошо, если у школьника будет с собой смартфон с включенной геолокацией: так вы сможете всегда узнать, где он находится.
Вместе с экспертом поискового отряда «Лиза Алерт» мы подготовили ряд правил на случай, если во время прогулки что-то пойдет не так.
1. Объясните ребенку, что, если он потеряется, за помощью лучше всего обращаться к людям, которые гуляют с детьми: родитель не поведет свое чадо в опасное место. Также можно обратиться к полицейскому или сотруднику ближайшего магазина.
2. Научите ребенка кричать: если во время прогулки его попытается увести незнакомый взрослый, он должен привлечь к себе как можно больше внимания окружающих. Если малыш закричит о том, что не знает человека, который пытается его увести, то другие взрослые уже не подумают, что это папа забирает домой капризного сына и обязательно вмешаются.
«Объясните ребенку, что он не должен стесняться окружающих, этих людей он видит в первый и последний раз. Чем громче он будет кричать, тем больше шансов, что окружающие обратят внимание на ситуацию и вмешаются», – поясняет эксперт отряда «Лиза Алерт».
3. Если ребенка пытается увести знакомый ему человек, например, друг семьи, школьник должен позвонить вам. Если вы сами просите своего знакомого забрать малыша из дома, сообщите ему пароль.
Что делать, если ребенок потерялся
В случае, если ваш ребенок пропал, необходимо позвонить на номер 112.
«Это официальное обращение в полицию, и вашу заявку не имеют права не принять. Правила о трех сутках не существует: вы можете подать заявление через полчаса, а если у ребенка РАС (расстройство аутического спектра. – Ред.), то через 15 минут после обнаружения пропажи. Вы можете подать заявление независимо от времени суток и региона, где произошло происшествие, и от того, кем вы являетесь ребенку. Когда пропадает человек, наш главный враг – время: чем дольше мы ждем, тем меньше шансов найти пропавшего», – объясняет Юлия Свириденкова.
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