Когда и как можно оставить ребенка одного дома: техника безопасности

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Психологи не могут назвать точный возраст, с которого дети становятся самостоятельными, – все индивидуально. В любом случае они советуют родителям не оставлять школьников на все лето без дела.

«Во время каникул будут работать онлайн-лагеря при школах и учреждениях дополнительного образования. Там ребята смогут принимать участие в различных мастер-классах и увлекательных квестах, заниматься робототехникой и экспериментировать», – пояснили педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра Оксана Голерова и Евгения Васильева.

По мнению наших экспертов, к 14 годам дети накапливают достаточно опыта и могут оставаться одни дома. Единственное, психологи рекомендуют рассказать малышам о том, что чрезвычайные ситуации могут произойти в любой момент, и дать им четкие инструкции, что делать в том или ином случае.

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