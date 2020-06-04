РИАМО - 4 июн. В подмосковном Королеве госпитализировали 25-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, нападавшего задержали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, инцидент произошел 3 июня в городском округе Королев в микрорайоне Юбилейный. Злоумышленником оказался знакомый потерпевшего.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый потерпевшего 1996 года рождения, который в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре нанес знакомому телесные повреждения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 3 июня в отношении нарушителя возбудили уголовное. Злоумышленника задержали.