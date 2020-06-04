РИАМО - 4 июн. В Московском регионе ожидаются обильные осадки, период наиболее интенсивного выпадения осадков может продлиться до 19:00, сообщила в четверг РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Наибольшая вероятность дождей — <...> до 19:00 с развитием конвекции. Наиболее интенсивные дожди будут в этот период», - рассказала Позднякова.

Она также добавила, что в разных частях региона ожидается разное количество осадков. Они продолжатся до 21:00, но уже в меньших объемах.

По данным синоптиков, четверг в Москве и Московской области станет вторым самым дождливым днем в истории после 4 июня 1947 года.

Ранее в столице и Московской области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Продолжительные дожди в Московском регион уже стали причиной подтоплений.