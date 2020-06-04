РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 июн. Жителям подмосковных Люберец рассказали о мерах безопасности на водоемах в период купального сезона, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы, помните: нарушение правил купания и плавания ведет к несчастным случаям и гибели на воде. Первое купание нужно начинать в безветренную солнечную погоду при температуре воды 18-20 градусов. В воде не следует оставаться более 1-5 минут. Длительность времени последующих купаний можно доводить до 15 минут. Купаться рекомендуется два раза в сутки – утром и вечером – в заведомо безопасных или специально отведенных для этого местах. Вода в выбранном для купания месте должна быть прозрачной, дно – чистым, без коряг, камней, свай, водоворотов, ям», – говорится в сообщении.

Следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать помощь будет некому. После приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду сразу, купание нужно начинать только после некоторого отдыха в тени. Также можно сделать обтирание холодной водой в области сердца.

«Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности неожиданно, так как эта шалость может вызвать у людей, очень чувствительных к холодной воде, шок со смертельным исходом. Никогда не следует подплывать к водоворотам – это самая большая опасность на воде. Нырять можно лишь в местах, специально для этого отведенных и оборудованных. Прыгать головой в воду с плавучих сооружений опасно, так как под водой могут быть опасные для жизни предметы», – отмечается в материале.

Очень опасно купаться и плавать в пьяном виде. Большую опасность представляет собой купание и плавание с досками, бревнами, надутыми резиновыми автомобильными камерами.