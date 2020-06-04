РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска затопило несколько участков в СНТ №7 «Дубки» на Весенней, откачать воду жителям помоги сотрудники пожарной части, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника территориального управления в микрорайоне Климовск Роман Ермаков.

Жительница Подольска пожаловалась редакции «РИАМО в Подольске», что в СНТ №7 «Дубки» на Весенней в микрорайоне Климовск из-за забитой ливневки 3 июня затопило несколько участков. Владельцы домов обращались в МУП «Водоканал», но машина так и не приехала. Жители попытались откачивать воду сами, им на помощь пришли пожарные.

«В СНТ №7 «Дубки» на Весенней откачали воду сотрудники пожарной части №77. Вода скопилась из-за того, что СНТ находится в низине, и пожарный пруд переполнился», - сказал Ермаков.

По его словам, на четырех участках глубина подтопления составила примерно 8-10 сантиметров, подтоплены также проезды.