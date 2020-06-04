РИАМО - 4 июн. Сотрудника полиции, который совершил наезд на пешехода в Егорьевске и скрылся, заключили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 2 июня 2020 года 34-летний сотрудник полиции двигался на автомобиле по автодороге в городском округе Егорьевск», — говорится в материале.

Из-за плохих погодных условий и переключения внимания на рядом сидящего пассажира полицейский совершил наезд на 40-летнего мужчину. После этого мужчина скрылся, не вызвав полицию или скорую помощь. Потерпевший в результате черепно-мозговой травмы скончался на месте.

Сотрудник полиции признал свою вину на допросе. Следователи провели осмотр места преступления и допросили свидетелей. Назначены судебно-медицинская, судебно-генетическая, автотехническая и судебно-трасологическая экспертизы.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося и закрепление доказательной базы. Расследование дела продолжается

«Руководством ОМВД России по городскому округу Егорьевск проведена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Также к дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители», – добавила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.