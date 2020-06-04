РИАМО - 4 июн. Для учеников 11-х классов на портале «Школа большого города» подготовили специальный раздел «В помощь выпускнику — 2020», там размещены полезные советы для сдачи ЕГЭ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вице-мэр добавила, что в разделе есть диагностические работы, онлайн-занятия и психологические консультации.
Раздел состоит из блоков для удобства поиска информации, здесь можно потренироваться заполнять экзаменационные бланки, послушать советы членов предметных комиссий, поучаствовать в дистанционных занятиях на Московском образовательном телеканале, изучить программы городского методического центра и центра педагогического мастерства.
Подготовиться к экзамену также поможет сервис онлайн-диагностики Московского центра качества образования и онлайн-сервис «Мои достижения», где можно получить оценку знаний и анализ результатов.
Раздел доступен не только для школьников Москвы, но и для выпускников всей России.
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