РИАМО - 4 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Москвы, которую подозревают в убийстве брата-инвалида, сообщила РИАМО в четверг старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Известно, что инцидент произошел 26 апреля в квартире жилого дома, расположенного по Солнцевскому проспекту.

«Было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения, являющегося инвалидом детства. Смерть мужчины наступила в результате удушения», — сказала Иванова.

Правоохранителям удалось задержать сестру погибшего 1964 года рождения. Женщине предъявлено обвинение.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.