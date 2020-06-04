РИАМО - 4 июн. Московский областной фонд микрофинансирования выдал малому и среднему бизнесу 55 займов на общую сумму 110 миллионов рублей, на льготные займы могут претендовать даже начинающие предприниматели, сообщила в интервью РИАМО министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

«В Московской области тоже были разработаны меры поддержки для предпринимателей (в условиях «вирусного» кризиса – ред.). В частности, в Фонде микрофинансирования Московской области малые и средние предприниматели из пострадавших отраслей могут получить займы до 5 миллионов рублей на три года по ставке от 5,5% годовых. Выдано 55 займов на 110 миллионов рублей, выплаты по ним можно отсрочить до 30 сентября», - сказала Егорова.

Она отметила, что воспользоваться займами могут даже начинающие предприниматели.

«Кроме того, мы дополнительно выделили 200 миллионов рублей подмосковному Фонду микрофинансирования на предоставление льготных займов, 150 миллионов уже выделено из федерального бюджета», - добавила Егорова.

По ее словам, в Московской области реализуется большое количество мер поддержки предпринимателей, ознакомиться с ними можно на инвестиционном портале Подмосковья.

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