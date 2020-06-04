РИАМО - 4 июн. В столице на 77-м километре МКАД в районе пересечения с Северо-Восточной хордой произошло дорожно-транспортное происшествие, на месте работают городские службы, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Информация о пострадавших уточняется.

«Перекрыты две левые полосы, движение затруднено», — отмечается в материале.

Водителей призывают соблюдать дистанцию и быть осторожными, если они будут проезжать данный участок.