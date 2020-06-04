РИАМО - 4 июн. С марта по июнь в Подмосковье прекратили свою деятельность около 12 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, при этом открылись свыше 13 тысяч компаний и ИП, сообщила в интервью РИАМО министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«С марта по июнь в Московской области закрылось всего 12 059 предприятий и индивидуальных предпринимателей, но при этом открылось 13 362 компании и ИП», - сказала Егорова.

Она отметила, что правительство Московской области готово оказать полное сопровождение компаниям, которые захотят возобновить свою предпринимательскую деятельность после пандемии коронавируса.

Егорова уточнила, что на реализацию антикризисного плана по экономике из бюджета Московской области выделено 24,5 миллиарда рублей.

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