РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 июн. Московский областной музей народных художественных промыслов в селе Федоскино городского округа Мытищи проводит конкурс в преддверии Дня России на лучшее прочтение стихотворения о родине, сообщается в Instagram-аккаунте музея.

«Дорогие друзья! Скоро все вместе мы будем отмечать День России. В преддверии этого знаменательного праздника Музей промыслов объявляет конкурс на лучшее прочтение стихотворения о нашей Родине - великой России, в онлайн-формате», - говорится в сообщении.

Участником может стать каждый, возрастных ограничений для участия нет. Нужно только выбрать стихотворение, прочесть, записать видео и прислать в WhatsApp 8-964-645-28-01 или на электронную почту музея muzei.promislov@mail.ru.

Условия конкурса: декламировать произведение нужно с выражением, стихотворение должно быть одно, перед началом выступления нужно озвучить название произведения и автора и обязательно указать в сообщении под видео свое имя и фамилию. Жюри определит трех победителей, которых ждут памятные призы. Выступления победителей будут опубликованы в соцсетях музея в день праздника, 12 июня.