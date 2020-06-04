РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 июн. Подольское благочиние готово к проведению богослужений в храмах городского округа на великий двунадесятый христианский праздник Святой Троицы 7 июня с учетом всех указанных эпидемиологических мер, возможно проведение богослужений на открытом воздухе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В преддверии праздника Троицы управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области сняло ряд ограничительных мер при посещении гражданами религиозных объектов. Сообщение главного государственного санитарного врача региона процитировал в своем письме преосвященным викариям, благочинным, игуменам и игумениям монастырей, настоятелям приходов Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В частности, разрешено посещение гражданами религиозных объектов во внебогослужебное время, а также общественных богослужений, совершаемых на открытом воздухе.

«Подольское благочиние к выполнению всех указанных эпидемиологических мер в храмах городского округа Подольск готово. Также рассматривается возможность проведения богослужений на открытом воздухе там, где позволяет территория. В Подольском благочинии выразили надежду, что православные христиане, придя в храмы, будут ответственно соблюдать все предписанные нормы, чтобы сохранить свое здоровье, здоровье других верующих и священнослужителей», – говорится в сообщении.

При этом не меняется ограничение на участие в богослужениях в помещениях религиозных организаций граждан в возрасте старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В первую очередь – болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом.

Для пришедших в храмы обязательно ношение защитных масок. Также рекомендуется использование защитных масок священнослужителями во время совершения таинства исповеди. Необходимо соблюдать меры социального дистанцирования не менее 1,5 метра между людьми в помещениях и на территории религиозных организаций. Также предписано соблюдение иных санитарных мер – регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и так далее. Полностью ознакомиться со всеми предписаниями можно в циркуляре митрополита Ювеналия.