РИАМО - 4 июн. На заседании в четверг большинство членов Центральной избирательной комиссии проголосовали за то, чтобы включить Москву в список регионов, где также пройдет дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент РИАМО.

«Еще раз хотела сказать слова благодарности за то, что дали возможность москвичам самим принять решение, какой системе довериться и в каком формате они будут участвовать в таком важном голосовании по Конституции», - сказала в ходе заседания ЦИК РФ заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что участие в онлайн-голосовании необязательное. Это просто дополнительная возможность проголосовать, используя такой сервис.

По ее словам, в рамках пандемии электронное голосование становится еще более актуальным.

«Дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования (по поправкам в Конституцию РФ - ред.) у нас будет проведено в <...> в Москве и Нижегородской области», - завила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Заявки Санкт-Петербурга, Красноярского края и республики Карелия на проведение электронного голосования были отклонены.