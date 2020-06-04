РИАМО - 4 июн. Среднерусский банк ПАО Сбербанк выдал банковскую гарантию компании ООО Авиакомпания «Авиастар-ТУ» в размере 282 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Выданная банком гарантия направлена на обеспечение исполнения обязательств по Договору фрахтования двух воздушных судов с экипажем для осуществления перевозки грузов и почты воздушным транспортом, который планируется к заключению с АО «Почта России». Она позволит авиакомпании обеспечить бесперебойную доставку отправлений до адресатов в период пандемии», - говорится в сообщении.

Российская грузовая авиакомпания «Авиастар-ТУ» успешно работает на рынке грузовых авиаперевозок с 2000 года и специализируется на доставке различных видов грузов: почтовых отправлений, материальных ценностей, медикаментов и иных видов грузов. Самолеты авиакомпании регулярно выполняют экспресс-доставку почты и грузов по России, Европе и Китаю.

«Авиакомпания «Авиастар ТУ» — один из важных партнеров Сбербанка, с которым уже реализован ряд совместных проектов. Мы выдали банковскую гарантию, чтобы подтвердить финансовую устойчивость и платежеспособность компании. Бесперебойная и своевременная доставка грузов в нынешних условиях очень важна для экономики и, мы уверены, наше участие станет эффективным вложением в будущее компании», - сказал заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Е.В. Елисеев.