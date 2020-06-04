РИАМО - 4 июн. Инвесторы продолжают реализацию своих проектов в Подмосковье, несмотря на пандемию коронавируса, на данный момент на сопровождении региональных властей находятся более 50 проектов с иностранным капиталом, сообщила в интервью РИАМО министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«Несмотря на текущую ситуацию, ранее запланированные проекты на 2020-2021 годы реализуются, хоть и с небольшим смещением сроков. В данный момент на сопровождении находятся более 50 проектов с иностранным капиталом», - сказала Егорова.

Среди сопровождаемых проектов есть абсолютно новые, а также расширение или модернизация уже локализованных в Подмосковье предприятий.

По словам Егоровой, в этом году в Московской области планируют открыть завод по производству упаковочной пленки индийской компании Flex Films, завод по производству монтажной пены компании Soudal из Бельгии и завод немецкой фирмы Dr Theiss, который будет выпускать гигиеническую продукцию под брендом Lacalut.

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