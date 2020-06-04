РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 июн. Воспитаннику спортивной школы «ЦДЮС» городского округа Мытищи вручили нагрудный знак и удостоверение «Спортивная доблесть 1 степени», сообщается в Instagram-аккаунте МАУ «Спортивная школа «ЦДЮС».

«Поздравляем воспитанника спортивной школы «ЦДЮС» Никиту Качуру с вручением нагрудного знака и удостоверения «Спортивная доблесть 1 степени», приказ министерства по физической культуре и спорту Московской области №24-191-П от 21 ноября 2019 года», - говорится в сообщении.

Представители спортшколы также поздравили тренера Татьяну Байкову и пожелали дальнейших спортивных успехов.