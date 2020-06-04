РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял второе место в рейтинге глав регионов России по упоминаемости в СМИ за май этого года, исследование составила компания «Медиалогия».

Также в тройку лидеров вошли Сергей Собянин (Москва, первое место) и Александр Беглов (Санкт-Петербург, третье место).

В прошедшем месяце губернатор Подмосковья объявил об отмене цифровых пропусков, подписал постановление о введении на территории региона масочного режима.

Кроме того, глава региона рассказал о новом пакете смягчительных мер. Также СМИ писали, что Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе в Красногорске.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 56 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.