РИАМО - 4 июн. Дистанционное участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ позволит сохранить тайну голосования и его прозрачность, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Очень важно, что система идентификация граждан очень надежная, многоступенчатая, она защищает гражданина. Она обеспечит тайну голосования. Важно, что этот процесс прозрачный», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.

Она отметила, что жители регионов, которые будут применять этот вид голосования, должны это понимать.

«Это (дистанционное голосование - ред.) не замещает традиционные виды голосования. Это дело добровольное», — заключила Памфилова.

Заявление для дистанционного участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции России можно будет подать через портал госуслуг mos.ru с 5 по 21 июня. У пользователей должна быть подтвержденная учетная запись и они должны быть внесены в регистр избирателей.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля.