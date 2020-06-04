РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска 5 июня временно отключат горячую воду из-за проведения плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 5 июня сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» будут проводить плановые работы. На период их выполнения, с 9:00 до 12:00, не будет подаваться горячая вода в многоквартирный дом №6 по улице Победы», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.