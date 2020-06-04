РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Центр молодежного инновационного творчества «Призма» Котельников получил грант на собственный проект от Фонда содействия инновациям, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«ЦМИТ «Призма» участвовал в конкурсе Фонда содействия инновациям на создание онлайн-проектов, по результатам которого центр получил грант на собственный проект. Главными задачами будущего проекта «Покори космос в 3D» стали: сбор информации про космос, строительство 3D-модели для решения задачи покорения космоса, получение напечатанной 3D-модели на оборудовании ЦМИТ», - говорится в сообщении.

Проект состоит из 12 видеоуроков, направленных на решение различных прикладных задач, связанных с колонизацией планет и изучением космоса. Видеоурок состоит из двух частей. Первая часть содержит информацию, фотографии, видео, инфографику об изучаемой планете, космическом теле, поставленной задаче. Вторая часть содержит видеоинструкцию по созданию в программе 3D-моделирования необходимого оборудования, которое позволит решить поставленную в первой части видеоурока задачу.

Ребенок создает 3D-модель, которая поможет в достижении целей покорения и освоения космоса. На оборудовании центра модель печатается и отправляется ребенку в любой регион России.⠀⠀

На создание видеоуроков уйдеет около 1,5 месяцев. Информация об уроках будет опубликована в аккаунте ЦМИТ в Instagram: @prisma.cmit. Участие бесплатное.