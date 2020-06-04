РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Коллективы Детской хореографической школы Люберец стали призерами Московского областного открытого фестиваля-конкурса «Солнечный круг», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Фестиваль прошел 29 мая в дистанционном формате.

«Поздравляю наши коллективы с успешным выступлением! Даже в период самоизоляции они доказали свое мастерство», - сказала председатель комитета по культуре администрации городского округа Светлана Носкова.

Младшая группа образцового коллектива «Ансамбль народного танца «Тропинка» выступила с «Волжским казачьим плясом» и казачьим танцем Оренбургской области «Мотаня». За исполнение танцев люберчане получили диплом лауреата второй степени.

Кроме того, ансамбль народного танца старших классов Детской хореографической школы представил на фестивале «Большой Волжский казачий пляс» и казачий пляс Оренбургской области «Варенька». По итогам выступления танцоры удостоились диплома лауреата третьей степени и специального приза «За бережное отношение к изучению казачьей культуры».