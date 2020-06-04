РИАМО - 4 июн. Предстоящим летом и осенью в Подмосковье планируют открыть завод по выпуску упаковочной пленки, производство монтажной пены, а также гигиенической продукции под брендом Lacalut, сообщила в интервью РИАМО министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«Среди крупных проектов, запуск которых мы ожидаем летом и осенью этого года, – Flex Films (Индия) по производству упаковочной пленки, Soudal (Бельгия) по производству монтажной пены, Dr Theiss (Германия) по производству гигиенической продукции под брендом Lacalut», - сказала Егорова.

Кроме того, итальянская компания Вarilla планирует начать строительство второго завода по производству макаронных изделий, британская JCB и французская Monin в этом году начнут строительство своих первых в России производств – дорожно-строительной техники и пищевых ингредиентов соответственно.

«Что касается абсолютно новых проектов, то интерес есть. Бизнес понимает, что кризисные явления всегда были и будут, но после появляются новые возможности и ими надо пользоваться. Конечно, реалии диктуют свои условия, мы стали реже встречаться «вживую», но онлайн-презентации региона, обсуждение возможностей, мер поддержки, предлагаемых условий пользуются большим интересом», - заключила Егорова.

Полную версию интервью читайте здесь>>