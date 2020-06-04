РИАМО - 4 июн. С 6 по 8 июня у стен Кремля пройдет книжный фестиваль «Красная площадь», в целях безопасности и не допущения большого скопления людей на фестиваль смогут попасть до шести тысяч человек ежедневно, сообщил журналистам исполнительный директор фестиваля Андрей Гельмиза.
Он добавил, что фестиваль будет открываться в 12:00 и работать до 22:00. Время будет разделено на пять двухчасовых блоков, каждый желающий может выбрать удобное ему время на сайте фестиваля.
Кроме того, на мероприятии будут приняты все необходимые меры безопасности в условиях пандемии коронавируса.
«Мы рекомендуем всем поддерживать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, соблюдать перчаточно-масочный режим и находиться на территории фестиваля именно в этом специфическом для нас обмундировании», - добавил Гельмиза.
Заместитель руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев отметил, что такие мероприятия сейчас необходимы для поддержания книжной отрасли.
Куратор главной сцены Дарья Женихова сообщила, что фестиваль откроется Пушкинским днем. В этот день на главной сцене фестиваля выступят знаменитые писатели и музыканты, которые поразмышляют о том, что произошло с писателями во время карантина. На сцене выступят Дмитрий Быков, Виктор Ерофеев, Константин Богомолов, Ксения Сельчан и другие.
У фестиваля запланирована и обширная онлайн-программа. Например, на площадке «Нон-фикшн» состоится 25 мероприятий и пройдет более 70 онлайн-трансляций.
«В том числе пройдет лекция «Поэт и его музы» и встреча с писателем Леонидом Рожниковым, посвященная загадкам жизни и творчества Александра Пушкина», - сказал куратор площадки «Нон-фикшн» Василий Бычков.
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