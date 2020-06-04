РИАМО - 4 июн. С 6 по 8 июня у стен Кремля пройдет книжный фестиваль «Красная площадь», в целях безопасности и не допущения большого скопления людей на фестиваль смогут попасть до шести тысяч человек ежедневно, сообщил журналистам исполнительный директор фестиваля Андрей Гельмиза.

«Всего наши ограничения по количеству людей, которые могут прийти на фестиваль в один день, - это шесть тысяч человек. Чтобы не создавать излишние скопления людей на площади и позволить людям поддерживать необходимую социальную дистанцию, мы разбили посещение площади на несколько сеансов», - сказал Гельмиза.

Он добавил, что фестиваль будет открываться в 12:00 и работать до 22:00. Время будет разделено на пять двухчасовых блоков, каждый желающий может выбрать удобное ему время на сайте фестиваля.

Кроме того, на мероприятии будут приняты все необходимые меры безопасности в условиях пандемии коронавируса.

«Мы рекомендуем всем поддерживать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, соблюдать перчаточно-масочный режим и находиться на территории фестиваля именно в этом специфическом для нас обмундировании», - добавил Гельмиза.

Заместитель руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев отметил, что такие мероприятия сейчас необходимы для поддержания книжной отрасли.

«Трудно переоценить культурную и социальную значимость книги. Это по сути культурный стержень нашей нации. Поэтому так важно было оперативно поддержать книжную индустрию», - отметил Григорьев.

Куратор главной сцены Дарья Женихова сообщила, что фестиваль откроется Пушкинским днем. В этот день на главной сцене фестиваля выступят знаменитые писатели и музыканты, которые поразмышляют о том, что произошло с писателями во время карантина. На сцене выступят Дмитрий Быков, Виктор Ерофеев, Константин Богомолов, Ксения Сельчан и другие.

У фестиваля запланирована и обширная онлайн-программа. Например, на площадке «Нон-фикшн» состоится 25 мероприятий и пройдет более 70 онлайн-трансляций.

«В том числе пройдет лекция «Поэт и его музы» и встреча с писателем Леонидом Рожниковым, посвященная загадкам жизни и творчества Александра Пушкина», - сказал куратор площадки «Нон-фикшн» Василий Бычков.