Массовые мероприятия в Московском регионе пока находятся под запретом, а дождливая погода не способствует длительным прогулкам в парках, поэтому в выходные 5–7 июня остается только посещать онлайн-события. Среди интересных мероприятий – онлайн-марафон грамотности от создателей «Тотального диктанта», специальная программа Московского Губернского театра, кулинарный мастер-класс от «Московских сезонов», фестиваль японской культуры и концерт группы «Оргия праведников», а также спектакль «Дядя Ваня», который Малый театр покажет к юбилею Юрия Соломина.

Онлайн-марафон «Язык и интернет» от «Тотального диктанта»

Где: на YouTube-канале «Тотального диктанта»

Когда: 6 июня в 10:00

Проект «Тотальный диктант» 6 июня представит второй шестичасовой марафон грамотности, программа стартует в 10:00. Гостями мероприятия станут журналист Фёкла Толстая, лингвист Максим Кронгауз, писательница Дина Рубина, поэт и литературный критик Лев Оборин и другие. Лекторы расскажут о жизни языка и литературы в интернете, обсудят с ведущими влияние технологий на развитие языка. В 11:00 в прямом эфире пройдет «рецидивный» диктант, а в 13:30 начнется лингвистический квиз.

Зарегестрироваться для участия можно на сайте онлайн-марафона, а само событие пройдет на Youtube-канале проекта.

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Программа от Московского Губернского театра

предоставлено организаторами

Где: YouTube-канал и сайт театра

Когда: 6–7 июня

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова продолжает радовать зрителей развлекательной программой в рамках проекта «МГТ ТВ».

В 15:00 в субботу, 6 июня, поклонников театра ждет новый выпуск «Карантинного чтива» – на этот раз программа будет посвящена 100-летию американского фантаста Рэя Брэдбери. В 20:00 душевные песни под гитару на YouTube-канале исполнит актер МГТ Михаил Шилов.

А в воскресенье в 12:00 юных зрителей ждет познавательная программа «Детское время», включающая чтение детской литературы, диалоги с ребятами и образовательную рубрику.

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Лекция «Nirvana: у истоков маргинального шика»

Где: страница «Манежа» в Facebook

Когда: 5 июня в 20:00

«Манеж» совместно со Storytel проводят на площадке Facebook цикл лекций «Свет звезды: легенды современной музыки и мода». Курс читает эксперт в области моды и дизайна, преподаватель Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино Илектра Канестри. Лектор уже рассказала на онлайн-занятиях о влиянии на модную индустрию The Beatles, Дэвида Боуи и Мадонны, а в эту пятницу в 20:00 речь пойдет об основоположниках гранжа – группе Nirvana.

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«Дядя Ваня» в Малом театре

предоставлено организаторами

Где: YouTube-канал Малого театра

Когда: 5 июня

Малый театр в июне показывает спектакли и фильмы, посвященные юбилею актера, режиссера, народного артиста СССР и художественного руководителя театра Юрия Соломина. К 85-летию артиста в июне подготовлена обширная онлайн-программа. В эту пятницу, 5 июня, поклонники Соломина смогут насладиться спектаклем «Дядя Ваня» А.П. Чехова в постановке Сергея Соловьева, где прославленный юбиляр исполняет роль Войницкого.

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Развлечения от «Московских сезонов»

Где: страницы «Московских сезонов» в Instagram и других соцсетях

Когда: 5–7 июня

Кулинарный мастер-класс в субботу, 6 июня в 16:00 проведет шеф-повар Юрий Книжник. Постоянный ведущий «съедобной» рубрики «Московских сезонов дома» расскажет и покажет, как приготовить нежную треску в сливочном соусе.

На страничках соцсетей «Московских сезонов» можно познакомиться и с уже прошедшими на этой неделе мероприятиями. Так, для любителей рисования от 4 лет опубликован онлайн-урок, подготовленный совместно с «Союзмультфильмом», – мультипликационная студия рассказывает, как изобразить медвежонка Винни-Пуха. А мечтающие о космосе могут послушать цикл чтений «Звездные сказки на ночь» авторства Ефрема Левитана в исполнении столичных актеров.

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Фестиваль японской культуры

предоставлено организаторами

Где: страницы фестиваля во «ВКонтакте» и на Twitch

Когда: 6-7 июня

Главный фестиваль японской культуры Hinode Power Japan в 2020 году проходит в онлайн-формате. В программе участвуют японские и русские музыканты, косплееры, лекторы, мастера и эксперты. В ближайшие выходные на фестивале выступят музыканты Ito Kanako, Kawashima Shinobu, Mirai Kodai Gakudan, Sofi Maeda и другие.

Запланированы лекция о творчестве знамениторого Осаму Тэдзуки от спикера Телеканала FAN, уроки фехтования от школы кэндо «Хебикан» и тренинг по созданию манги от учебного центра «Гильдия Манги». Также состоится музыкальная беседа с артистами мюзиклов Александром Казьминым и Ярославом Баярунасом из продюсерского центра «Пентаграмма», который планирует поставить в нашей стране мюзикл «Тетрадь смерти» по культовой манге. Зрители смогут принять участие в дискуссиях, играх и конкурсе косплея.

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Онлайн-квизы «Мозгва»

Где: https://mozgva.com/

Когда: 5 июня в 20:00, 6 июня в 17:00, 7 июня в 17:00

Командное развлечение для фанатов интеллектуальных игр – онлайн-игра «Мозгва» поможет скрасить досуг, если выходить из дома и общаться с друзьями «вживую» пока нет возможности. В пятницу в 20:00 состоится подходящая для новичков легкая игра «Мозгва на диване» (стоимость участия – 1000 рублей с команды). В субботу в 17:00 пройдет игра «Наши парни» на футбольную тему, поучаствовать в которой можно будет бесплатно. А в воскресенье в 17:00 – «Мозгва, которую нельзя называть», новая тематическая игра для поклонников «Гарри Поттера» (стоимость участия – 1000 рублей с команды).

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Онлайн-концерт группы «Оргия праведников»

pixabay

Где: https://upconcerts.com/06062020_op_online

Когда: 6 июня в 20:00

Рок-группа «Оргия праведников» каждый год проводит концерт в день рождения коллектива – 6 июня. В 2020 году мероприятие переместилось на онлайн-площадку. Рокеры подготовили масштабную программу из двух блоков: электрического и акустического, а еще самых преданных фанатов ждут песни-сюрпризы, которые редко исполняются на концертах.

Стоимость доступа к трансляции – 500 рублей. Ссылка будет доступна на сайте концерной площадки после покупки билетов.

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Премьера zoom-спектакля «Двое накачались»

предоставлено организаторами

Где: YouTube-канал театра «Человек»

Когда: 7 июня в 12:00

Московский драматический театр «Человек» в воскресенье представит премьеру – спектакль «Двое накачались» по пьесе Александра Вислова. Историю необычной дружбы артиста и полицейского за 20 минут расскажут актеры Владимир Майзингер и Дмитрий Филиппов. Режиссер иронической драмы – Skvortsov.