РИАМО - 4 июн. Тестовое голосование по поправкам к Конституции РФ планируют провести на портале mos.ru после 12 июня, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«На неделе после 12 июня мы планируем тестовое голосование. <...> Предлагаем всем желающим, у кого есть учетная запись на федеральном портале госуслуг и у нас, попробовать и понять, как это выглядит изнутри, интересно ли им это», — сказал Костырко в ходе заседания ЦИК РФ.

Он отметил, что в настоящий момент детали проекта уточняются.

Портал mos.ru будет принимать заявления на дистанционное голосование с 5 июня.