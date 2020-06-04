РИАМО - 4 июн. Подать заявление на дистанционное электронное голосование за поправки к Конституции РФ можно через портал mos.ru с 5 июня, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Мы готовы с завтрашнего дня начать сбор заявлений тех жителей Москвы, у кого есть желание», — сказал Костырко в ходе заседания ЦИК РФ.

Он отметил, что также на портале будут размещены информационные материалы по предстоящему голосованию.

«Мы плотно работаем с коллегами. ГАС «Выборы», портал госуслуг, московская площадка (mos.ru - ред.). Федеральный центр готов к обработке заявлений», — отметил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Михаил Попов.