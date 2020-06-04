РИАМО - 4 июн. Сбоев при дистанционном электронном голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию быть не должно, система готова к нагрузке, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
Он отметил, что планируется использовать технологии Москвы на осенних выборах.
«Мы предлагаем взять то решение, которое было апробировано в Москве на выборах осенью. Те элементы, к которым были вопросы, правительством столицы доработаны. Мы уверены, что сама технология будет стабильно функционировать», — заключил Шадаев.
Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля.
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