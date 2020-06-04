РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Предпринимателям подмосковного Подольска рассказали о мерах государственной поддержки во время пандемии в ходе онлайн-совещания, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Администрация Подольска провела с бизнес-сообществом округа два онлайн-совещания в режиме видеоконференции по вопросам оказания мер господдержки. В них приняли участие руководители системообразующих предприятий, организаций малого и микробизнеса, в том числе представители предприятий ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ООО «ССЛ-Контур», ООО «Ле-Гран», АО «Русская кабельная компания».

«На совещании до представителей бизнес-сообщества была доведена информация об актуальных мерах господдержки в период действия режима повышенной готовности, даны ответы на вопросы. В заключение первым заместителем главы администрации Эдуардом Щепетевым было обращено особое внимание на соблюдение стандарта по организации работы на промышленном производстве в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Предпринимателям округа было оказано 225 телефонных консультаций, в том числе о мерах государственной и муниципальной поддержки бизнеса.