РИАМО - 4 июн. Заявление для дистанционного участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции России можно будет подать через портал госуслуг с 5 по 21 июня, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Для этого гражданину нужно иметь подтвержденную учетную запись, согласованную с реестром избирателей, уточнил Шадаев в ходе заседания Центризбиркома.

«Портал госуслуг за последние два месяца стал большим окном для получения новых сервисов. <...> Граждане готовы к тому, чтобы в электронном виде полноценно взаимодействовать с государством. <...> Мы уже реализовали электронную форму заявления, которая позволит пользователям с подтвержденной учетной записью (и кто сопоставлен с регистром избирателей - ред.) <...> подать заявление и изъявить желание проголосовать в электронном виде. Технически готовы завтра открыть и с 5 июня она будет доступна на портале услуг», — сказал Шадаев.

Он отметил, что подать заявление можно будет до 21 июня. При этом есть часть пользователей, чьи учетные записи не были найдены в регистре избирателей. Они дистанционно проголосовать не смогут.

«Заявления будут собираться и на портале госуслуг, и на mos.ru, но проголосовать в электронном виде можно будет на интегрированном портале. Ведется работа в условиях форс-мажора», — уточнила председатель центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.