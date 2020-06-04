РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. Жители подмосковных Люберец могут принять участие в онлайн-забеге портала «Живу спортом» 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«6 июня жителей городского округа Люберцы приглашают на онлайн-забег на портале «Живу спортом». Регистрация будет открыта в тот же день на сайте живуспортом.рф», - говорится в сообщении.
Всем желающим на выбор предложат две дистанции различной протяженности: 5, 7 и 10 километров. Участие бесплатное, однако для того, чтобы результат был зафиксирован, необходимо выполнить несколько условий.
Каждому участнику нужно завести учетную запись на сайте живуспортом.рф и загрузить на смартфон приложение Strava, которое зафиксирует дистанцию и время пробежки. Во избежание технических ошибок необходимо пробежать дополнительно 100-400 метров дистанции. После пробежки результаты в приложении должны быть синхронизированы с учетной записью «Живу спортом». Поучаствовать в забеге можно неограниченное количество раз и на любой локации.
Призовые баллы спортсмена после каждой пробежки будут учтены. По итогам общей суммы баллов будут определены победители забега, их наградят на одном из мероприятий «Живу спортом».
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