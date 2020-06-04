РИАМО - 4 июн. Почти 12 тысяч обращений от предпринимателей поступило в подмосковный Центр защиты и поддержки бизнеса с начала его работы, сообщила в интервью РИАМО министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«ЦУР-бизнес продолжает набирать популярность. Мы видим это по росту количества обращений. За последнюю неделю их количество увеличилось на 30%. Всего с момента запуска в ЦУР-бизнес поступило 11 769 обращений», - сказала Егорова.

Она отметила, что с 14 марта на горячую линию и в соцсети от бизнесменов поступило 10,5 тысяч обращений.

«Снизилось количество вопросов о мерах поддержки. Наиболее актуален в последнюю неделю запрос на открытие объектов услуг и непродовольственной торговли, также предприниматели уточняли стандарты работы», - добавила Егорова.

Подмосковные предприниматели могут обратиться с интересующими вопросами по номеру горячей линии 0150, в Instagram-аккаунт @business.mo.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на видеоигры. Самыми активными геймерами стали жители Московского региона, Ленинградской и Нижегородской областей.

Хотим узнать ваше мнение На что увеличились ваши траты во время пандемии? 31% Больше денег уходит на продукты 31% На бытовые вещи и товары для дома 31% Покупаю бытовую технику 31% На игры, музыку и кино 31% Много трачу на бесполезные вещи 31% На лекарства 31% Вкладываюсь в дополнительное образование 31% Траты только уменьшились Результаты

- 19 пациентов с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования Covid‑19 составляют более 41958.

- За сутки в России зарегистрировали 8 831 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 767 заболевших. В Москве - 1 998.

- Около 3 тыс летних кафе планируют открыть в столице. Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

- Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом. По его данным, город потратил до 250 миллиардов рублей.

- Туристическая отрасль Москвы восстановится к 2021 году. Полная отмена ограничений в столице будет после начала массовой вакцинации.

- Временные коронавирусные стационары сохранят в Москве как страховку от второй волны Covid. Медицинские центры получились высокого уровня.

- Еще 566 человек вылечили в Подмосковье от Covid‑19. Всего в регионе выздоровели после лечения от вирусной инфекции 9 877 человек.

- Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы.

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.