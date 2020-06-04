РИАМО - 4 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поучаствовал в церемонии завершения работ по проходке правого перегонного тоннеля между станциями «Рижская» и «Савеловская» Большой кольцевой линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Готовность будущих станций и тоннелей составляет 54%. В ближайшие несколько лет будут завершены работы на различных участках БКЛ и откроются новые станции.

«Сегодня важный день в истории строительства БКЛ. Завершена проходка одного из самых сложных и глубоких тоннелей – между «Рижской» и «Савеловской», – подчеркнул Собянин.

Сооружение тоннеля стало одной из самых трудных инженерных задач в ходе строительства БКЛ – рабочие работали на экстремальной глубине.

Участок от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» начали строить пять лет назад. На участке длиной 14 километров расположатся семь станций – «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща» и соединительная веткой в депо «Нижегородское».

Работы выполняют в три этапа. В конце марта этого года заработал участок «Нижегородская – Лефортово» в составе трех станций. Его длина составляет 5,8 километра.

В конце года откроют участок длиной один километр «Лефортово – Электрозаводская» с одной станцией. И, наконец, участок «Электрозаводская – Савеловская» длиной 7,2 километра в составе трех станций достроят в 2021-2022 годах.

В данный момент строительную готовность участка «Авиамоторная – Савеловская» оценивают в 66%. Полностью пройдены перегонные тоннели от станции «Авиамоторная» до станции «Сокольники». Идет проходка трех тоннелей, в строительстве находятся четыре станции.