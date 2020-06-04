РИАМО - 4 июн. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила на заседании в четверг порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, передает корреспондент РИАМО.

«Голосование по Москве для граждан, зарегистрированных по месту жительства в городе, начинается в 10 часов, для других субъектов — с 14 часов. Это позволит растянуть пиковую нагрузку», - сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев, представляя проект.

Он отметил, что заявление для участия в электронном голосовании можно подать с 5 июня, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг или на mos.ru, которая согласована с регистром избирателей. В течение недели должна быть создана специальная комиссия.

Дистанционное голосование будет проходить на сайте 2020og.ru с 25 до 30 июня.

Предложенный порядок поддержали большинство членов ЦИК.

Общероссийское голосование пройдет 1 июля. Ранее запланированная дата — 22 апреля — была перенесена из-за пандемии коронавируса.