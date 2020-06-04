РИАМО - 4 июн. Из-за пандемии коронавируса 40 подмосковных предприятий перепрофилировались на выпуск защитных масок, при этом 12 производителей имеют лицензию на изготовление медицинских изделий, сообщила в интервью РИАМО министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой под производство масок перепрофилировали свою деятельность 40 крупных предприятий, из них 12 крупных производителей медицинских масок, имеющих регистрационное удостоверение на изготовление медицинских изделий, а под производство дезинфицирующих средств (перепрофилировались – ред.) - шесть предприятий», - сказала Егорова.

Также она отметила, что более десяти подмосковных предприятий производят перчатки, бахилы, халаты и респираторы.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Московской области действует масочный режим. Как ранее отметила Егорова, с начала апреля суточный объем производства медицинских масок в Подмосковье вырос с 600 тысяч штук до 3,3 миллиона штук. Дефицита защитных средств в регионе нет.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на видеоигры. Самыми активными геймерами стали жители Московского региона, Ленинградской и Нижегородской областей.

Хотим узнать ваше мнение На что увеличились ваши траты во время пандемии? 31% Больше денег уходит на продукты 31% На бытовые вещи и товары для дома 31% Покупаю бытовую технику 31% На игры, музыку и кино 31% Много трачу на бесполезные вещи 31% На лекарства 31% Вкладываюсь в дополнительное образование 31% Траты только уменьшились Результаты

- 19 пациентов с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования Covid‑19 составляют более 41958.

- За сутки в России зарегистрировали 8 831 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 767 заболевших. В Москве - 1 998.

- Около 3 тыс летних кафе планируют открыть в столице. Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

- Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом. По его данным, город потратил до 250 миллиардов рублей.

- Туристическая отрасль Москвы восстановится к 2021 году. Полная отмена ограничений в столице будет после начала массовой вакцинации.

- Временные коронавирусные стационары сохранят в Москве как страховку от второй волны Covid. Медицинские центры получились высокого уровня.

- Еще 566 человек вылечили в Подмосковье от Covid‑19. Всего в регионе выздоровели после лечения от вирусной инфекции 9 877 человек.

- Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы.

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.