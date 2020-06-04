РИАМО - 4 июн. В подмосковной Балашихе госпитализировали 38-летнего мужчину с колото-резаным ранением груди, преступление было совершено во время пьяной ссоры, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, инцидент произошел 2 июня в микрорайоне Лукино в Балашихе. Потерпевшего госпитализировали и доставили в медучреждение.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый потерпевшего 1972 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено в ходе совместного распития алкоголя, в ссоре.

3 июня по данному факту следственный отдел МВД возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали.