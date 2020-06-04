РИАМО – 4 июн. Международный фестиваль искусств имени П.И. Чайковского может пройти в этом году в Московской области в августе или сентябре, цену на входной билет планируется установить в размере всего 100 рублей, сообщила в четверг заместитель министра культуры Московской области Валентина Лиханова.

«Мы понимаем, что экономическая ситуация непростая. У нас было предложение, например, на фестивале Чайковского сделать билет в 100 рублей. Это такая универсальная цена с учетом всей ситуации», - сказала сказала Лиханова в ходе заседания комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Она отметила, что в этом году Международный фестиваль искусств имени Чайковского может пройти в августе или сентябре.

Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма в формате видеоконференции в четверг провел заседание, где обсудили работу государственных и муниципальных учреждений культуры в рамках поэтапного снятия ограничений.

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