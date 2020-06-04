РИАМО - 4 июн. Жителям столицы теперь нужен новый тип цифрового пропуска для того, чтобы посетить МФЦ, соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Пропуск будет действовать один день, его можно будет продлевать неограниченное число раз за неделю.

«Для передвижения по территории Москвы <…> в целях получения государственных услуг в помещениях многофункциональных центров <…> оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в документе.

С 25 мая в столице возобновили работу 88 МФЦ. Прийти туда можно только после предварительной электронной записи. Из 220 услуг будут оказывать только 144.

На входе в МФЦ предусмотрено измерение температуры тела. Посетители обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на видеоигры. Самыми активными геймерами стали жители Московского региона, Ленинградской и Нижегородской областей.

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- Еще 566 человек вылечили в Подмосковье от Covid‑19. Всего в регионе выздоровели после лечения от вирусной инфекции 9 877 человек.

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Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

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