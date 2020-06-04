РИАМО - 4 июн. Центры информирования по переселению в рамках программы реновации снова начнут работать в столице с 5 июня, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 5 июня 2020 года возобновляется работа центров информирования по переселению в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве», — говорится в документе.

В информационных центрах жители могут получить консультации по различным вопросам, касающимся программы реновации. В частности, можно получить консультацию специалистов департамента городского имущества, ГКУ «Московский центр недвижимости», УНО «Московский фонд реновации жилой застройки».

В данный момент в городе ведется строительство и проектирование 261 дома общей площадью около 4 миллионов квадратных метров.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в Москве в 2017 году. В нее входят 5174 дома общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров.

Как принять квартиру по реновации>>