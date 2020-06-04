РИАМО - 4 июн. Новая станция «Улица Генерала Тюленева» Коммунарской линии столичного метро откроется в районе Теплый Стан в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Строительство станции ведется на границе шестого и седьмого микрорайонов Теплого Стана. На площадке ведут работы по сооружению ограждающих конструкций станционного котлована», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Проектом станции предусмотрены два подземных вестибюля. Выходы будут вести на улицу Генерала Тюленева, на обе стороны улицы Теплый Стан и к заказнику «Теплый Стан».

Коммунарская линия метро пройдет от станции «Севастопольский проспект» до Троицка. Ее протяженность превысит 40 километров, на ней расположатся 16 станций. Линия станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской веток.