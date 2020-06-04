РИАМО - 4 июн. С начала апреля суточный объем производства медицинских масок в Подмосковье вырос с 600 тысяч штук до 3,3 миллиона штук, сообщила в интервью РИАМО министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Она отметила, что в настоящий момент в Московской области нет дефицита средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
В связи с угрозой распространения коронавируса в Московской области действует масочный режим.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам в регионе бесплатно раздадут защитные маски. Также продолжается выдача масок на всех постах ГИБДД и в муниципалитетах.
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- Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на видеоигры. Самыми активными геймерами стали жители Московского региона, Ленинградской и Нижегородской областей. - 19 пациентов с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования Covid‑19 составляют более 41958. - За сутки в России зарегистрировали 8 831 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 767 заболевших. В Москве - 1 998. - Около 3 тыс летних кафе планируют открыть в столице. Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора. - Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом. По его данным, город потратил до 250 миллиардов рублей. - Туристическая отрасль Москвы восстановится к 2021 году. Полная отмена ограничений в столице будет после начала массовой вакцинации. - Временные коронавирусные стационары сохранят в Москве как страховку от второй волны Covid. Медицинские центры получились высокого уровня. - Еще 566 человек вылечили в Подмосковье от Covid‑19. Всего в регионе выздоровели после лечения от вирусной инфекции 9 877 человек. - Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы. - В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта. - Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года. - В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
Текстовая трансляция
4 ИЮНЯ
На что увеличились ваши траты во время пандемии?
- Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на видеоигры. Самыми активными геймерами стали жители Московского региона, Ленинградской и Нижегородской областей.
- 19 пациентов с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования Covid‑19 составляют более 41958.
- За сутки в России зарегистрировали 8 831 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 767 заболевших. В Москве - 1 998.
- Около 3 тыс летних кафе планируют открыть в столице. Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.
- Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом. По его данным, город потратил до 250 миллиардов рублей.
- Туристическая отрасль Москвы восстановится к 2021 году. Полная отмена ограничений в столице будет после начала массовой вакцинации.
- Временные коронавирусные стационары сохранят в Москве как страховку от второй волны Covid. Медицинские центры получились высокого уровня.
- Еще 566 человек вылечили в Подмосковье от Covid‑19. Всего в регионе выздоровели после лечения от вирусной инфекции 9 877 человек.
- Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы.
- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.
- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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