РИАМО - 4 июн. С начала апреля суточный объем производства медицинских масок в Подмосковье вырос с 600 тысяч штук до 3,3 миллиона штук, сообщила в интервью РИАМО министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«Объем производства медицинских масок вырос с 600 тысяч в сутки в начале апреля до более чем 3,3 миллиона в сутки», - сказала Егорова.

Она отметила, что в настоящий момент в Московской области нет дефицита средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Московской области действует масочный режим.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам в регионе бесплатно раздадут защитные маски. Также продолжается выдача масок на всех постах ГИБДД и в муниципалитетах.