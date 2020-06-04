РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Жительница Подольска подала в суд на соседа, из-за которого в ее квартире появились плесень и подтеки, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Помощник депутата Сергей Кулев провел рабочую встречу с жителями дома №3 по улице Литейной по факту жалобы на ненадлежащие условия в одной из квартир. В ходе проверки выявили подтеки и плесень на потолке и стене в коридоре. Крыша дома не протекает, осмотр соседней квартиры показал, что она неблагополучная, и ее посетят вместе с полицией.

«Помимо этого выявили, что в другой соседней квартире находится душевая кабина. Владельцев попросили произвести ее качественную гидроизоляцию. Дополнительно сотрудники «МУЖРП №5» осмотрят вентиляционные шахты для проверки качественного проветривания помещения. Пострадавшая уже подала обращение в суд на владельца соседней квартиры. Суд переносится в связи неявкой юриста от УК, так как со сложившейся ситуацией распространения Covid-19 он не имеет такой возможности, ведь ему более 65 лет», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в ходе проверки участники договорились о сроках для уточнения проведенных мероприятий с целью устранения неполадок.

В проверке также приняли участие директор «МУЖРП №5» Николай Степанов, замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин и представители управляющей компании «МУЖРП №5».