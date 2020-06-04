В Московской области начали поэтапно снимать ограничительные меры из-за коронавируса, в том числе и для предпринимателей. Два месяца почти весь бизнес в регионе не мог полноценно функционировать. Более десяти отраслей экономики сейчас находятся в списке наиболее пострадавших из-за пандемии. О том, на какие меры поддержки могут рассчитывать подмосковные предприниматели, какие из мер пользуются наибольшим спросом у бизнеса, а также о запуске новых предприятий РИАМО рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

- Наталья Константиновна, коронавирус внес коррективы во все сферы деятельности. Бизнес не исключение – ему пришлось принять тяжелый удар. Какие направления малого и среднего предпринимательства оказались наиболее пострадавшими?

- В перечне отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, находятся авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание и деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.

Кроме того, в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей входят деятельность по организации конференций и выставок и по предоставлению бытовых услуг населению, в частности, ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты. Также большой ущерб коронавирус нанес торговле непродовольственными товарами и через автоматы, деятельности в области здравоохранения - стоматологическим клиникам. В уязвимой позиции оказались народно-художественные промыслы, СМИ и производство печатной продукции.

- Какими основными принципами руководствуется правительство Московской области при оказании поддержки предпринимателям? И на какую помощь сейчас может рассчитывать бизнес?

- Наши главные задачи – сохранить рабочие места и сократить расходы бизнеса.

В Московской области, как и по всей России, действуют федеральные меры поддержки. Так, для предприятий из наиболее пострадавших отраслей экономики предусмотрены выплаты на зарплату для каждого сотрудника в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12 130 рублей.

Всего в Подмосковье более 116 тысяч компаний, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям экономики. На данный момент субсидии на выплату зарплат 139 тысячам сотрудников получили 36,5 тысяч предприятий на общую сумму 1,7 миллиарда рублей.

Также для таких отраслей во всех крупнейших банках предусмотрен кредит на зарплату под 0%. Сейчас в Московской области одобрено 1475 заявок на 2,747 миллиарда рублей.

Еще хочу отметить, что с 1 июня стала доступна зарплатная кредитная программа под 2%. При сохранении штата на 90% кредит и проценты по нему полностью спишут, на 80% – спишут наполовину. Организациям можно использовать средства как для зарплат, так и на рефинансирование уже взятых кредитов по программе зарплатного кредитования под 0%.

- Это федеральные меры поддержки, а какие существуют на региональном уровне?

- В Московской области тоже были разработаны меры поддержки для предпринимателей. В частности, в Фонде микрофинансирования Московской области малые и средние предприниматели из пострадавших отраслей могут получить займы до 5 миллионов рублей на три года по ставке от 5,5% годовых. Интересно, что воспользоваться займами могут даже начинающие предприниматели. Выдано 55 займов на 110 миллионов рублей, выплаты по ним можно отсрочить до 30 сентября.

Кроме того, мы дополнительно выделили 200 миллионов рублей подмосковному Фонду микрофинансирования на предоставление льготных займов, 150 миллионов уже выделено из федерального бюджета.

Более подробно обо всех мерах поддержки можно ознакомиться на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Особо отмечу - меры поддержки значительно шире, чем было озвучено. Подобрать их можно на инвестиционном портале Московской области.

- Сколько в целом правительство Подмосковья заложило средств для спасения экономики региона?

- Общие ресурсы бюджета Московской области на реализацию антикризисного плана по экономике составляют 24,5 миллиарда рублей.

- На Ваш взгляд, сколько предприятий малого и среднего бизнеса в Подмосковье не смогут вернуться к работе после окончания пандемии?

- С марта по июнь в Московской области закрылось всего 12 059 предприятий и индивидуальных предпринимателей, но при этом открылось 13 362 компании и ИП.

- Планируете ли как-то помогать уже разорившемся из-за эпидемии компаниям?

- Для тех, кто захочет возобновить свою предпринимательскую деятельность, мы готовы оказать полное сопровождение: оказать помощь по финансовому планированию, подобрать помещение, если это необходимо. Для начала бизнеса есть беззалоговые займы до 500 тысяч рублей.

- Если с позитивной точки зрения посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, то какие сферы предпринимательства получили дополнительные возможности развития? К примеру, сфера доставки еды.

- Еще в плюсе продовольственные магазины, так как продукты – это та категория товара, которая необходима всегда, кроме того, ажиотажный спрос на продукты долгого хранения принес магазинам дополнительную прибыль. Менее пострадали магазины товаров первой необходимости, салоны сотовой связи и магазины, активно работающие на онлайн-платформах.

- Производятся ли на территории Подмосковья медицинские маски, перчатки, средства индивидуальной защиты?

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой под производство масок перепрофилировали свою деятельность 40 крупных предприятий, под производство дезинфицирующих средств - шесть предприятий. На сегодняшний день в Московской области производством средств индивидуальной защиты занимаются 12 крупных производителей медицинских масок, имеющих регистрационное удостоверение на изготовление медицинских изделий. Также более десяти предприятий выпускают перчатки, бахилы, халаты и респираторы.

- Насколько вырос объем выпуска продукции на фоне пандемии?

- Объем производства медицинских масок вырос с 600 тысяч в сутки в начале апреля до более чем 3,3 миллиона в сутки.

- Наблюдается ли сейчас в Московской области дефицит защитных средств?

- В настоящий момент потребность Московской области полностью удовлетворена, дефицита средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в регионе не наблюдается.

- Приятно видеть, как местный бизнес не забывает про врачей в сегодняшнее время, медикам бесплатно привозят воду, горячее питание, книги для детей и прочее. Ведется ли статистика такой помощи от бизнеса?

- На территории Московской области около 70 компаний помогают врачам, борющимся с коронавирусом.

- В феврале в регионе заработал центр поддержки и защиты бизнеса. Оказался ли он востребован? Как много обращений поступило в центр?

- ЦУР-бизнес продолжает набирать популярность. Мы видим это по росту количества обращений. За последнюю неделю их количество увеличилось на 30%. Всего с момента запуска в ЦУР-бизнес поступило 11 769 обращений.

- А за период пандемии?

- С 14 марта на горячую линию и в соцсети поступило 10,5 тысяч обращений.

- Какие вопросы сейчас больше всего волнуют предпринимателей?

- Снизилось количество вопросов о мерах поддержки. Наиболее актуален в последнюю неделю запрос на открытие объектов услуг и непродовольственной торговли, также предприниматели уточняли стандарты работы.

- Отразится ли пандемия на инвестпотенциале региона и на объемах привлечения инвестиций? Ожидаете ли сокращения инвестиций по сравнению с прошлым годом?

- Несмотря на текущую ситуацию, ранее запланированные проекты на 2020-2021 годы реализуются, хоть и с небольшим смещением сроков. В данный момент на сопровождении находятся более 50 проектов с иностранным капиталом, среди которых как абсолютно новые, так и расширение или модернизация уже локализованных на территории Подмосковья предприятий.

- Запуск каких крупных предприятий ожидается в Московской области до конца года?

- Среди крупных проектов, запуск которых мы ожидаем летом и осенью этого года, – Flex Films (Индия) по производству упаковочной пленки, Soudal (Бельгия) по производству монтажной пены, Dr Theiss (Германия) по производству гигиенической продукции под брендом Lacalut.

Более того, наш давний партнер Barilla (Италия) планирует начать строительство второго завода по производству макаронных изделий, британская JCB и французская Monin в этом году начнут строительство своих первых производств в России – дорожно-строительной техники и пищевых ингредиентов (сиропов) соответственно.

- Если говорить о привлечении новых инвесторов и инвестиционных проектов, то в каком направлении здесь движется регион?

- Что касается абсолютно новых проектов, то интерес есть. Бизнес понимает, что кризисные явления всегда были и будут, но после появляются новые возможности и ими надо пользоваться. Конечно, реалии диктуют свои условия, мы стали реже встречаться «вживую», но онлайн-презентации региона, обсуждение возможностей, мер поддержки, предлагаемых условий пользуются большим интересом.