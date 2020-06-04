РИАМО - 4 июн. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверили ход капитального ремонта Дворца культуры «Балашиха» и пообщались с представителями подрядной организации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По срокам подрядчики не отстают, хотя были проблемы, связанные с ограничениями, которые действовали на территории региона. Здесь стоит задача – ввести объект в эксплуатацию ко Дню города, чтобы дети продолжили занятия в своих кружках и в обновленных помещениях», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что работы выполнены в хорошем качестве. Место станет центром притяжения для всех городских мероприятий.

Работы на объекте ведутся в соответствии с санитарными нормами – здесь ежедневно проводится дезинфекция, у сотрудников дважды в день измеряют температуру. Также они обеспечены защитными масками и перчатками, которые заменяют каждые три часа.

Капитальный ремонт ДК «Балашиха» проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура Подмосковья».

В старой части здания сохранят его исторический облик, а в новой — модернизируют концертный зал, оснастят его современным звуковым и световым оборудованием. Также там появятся мультимедийные экраны, новые кресла. Кроме того, будут отремонтированы механизмы сцены.