РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 июн. В Домодедове из-за обильных дождей зафиксировали 27 подтоплений в частном секторе и в СНТ, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«Из-за обильных дождей в частном секторе и СНТ Домодедова зафиксировано 27 подтоплений приусадебных участков и прилегающих дорог», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для ликвидации последствий ливней мобилизованы службы МЧС и «Мособлпожспас». Угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Сообщить о подтоплении можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: +7(496)792-42-00, +7(496)792-42-06.