РИАМО - 4 июн. На территории пяти городских округов Московской области откроются шесть бесплатных автомобильных кинотеатров, сообщила в четверг заместитель министра культуры Подмосковья Валентина Лиханова.

«Сейчас активно занимаемся продвижением этого проекта (кинопаркинга – ред.). На сегодняшний день шесть площадок уже точно подтвердили свою готовность – две площадки в Одинцове, по одной Балашихе, Пушкине, Истре и Домодедове. Начиная с 11 июня запустятся эти шесть площадок», — сказала Лиханова в ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Она отметила, что со следующей недели планируется начать информировать жителей о запуске данных площадок для просмотра бесплатных фильмов на автомобильных парковках.

По ее словам, компания «Каро-фильм» планирует с 5 июня тоже запустить автомобильный кинотеатр, но на платной основе.

«Далее, если позволит эпидемиологическая ситуация и Роспотребнадзор все согласует, будем пробовать с июля экскурсионные программы в музеях открыть до десяти человек. <…> Предполагаем, что в августе сможем начать показы в летних кинотеатрах и запустить малые концертные программы, а с сентября все учреждения культуры начнут работать без ограничений», — заявила Лиханова.

Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма в формате видеоконференции в четверг провел заседание, где обсудили работу государственных и муниципальных учреждений культуры в рамках поэтапного снятия ограничений.